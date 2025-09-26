Волкановски намекнул, что его следующий соперник в UFC пока не определён

36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски намекнул, что его следующий оппонент пока не определён.

«Бой с Мёрфи в декабре? Да, я думал, всё по итогу так и сложится. Возможно, сейчас в разработке есть кое-что другое», — сказал Волкановски в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Напомним, последний поединок Волкановски провёл на турнире UFC 314, который состоялся 13 апреля в Майами (штат Флорида, США). Тогда его соперником был бразильский боец Диего Лопес. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Александра единогласным решением судей.