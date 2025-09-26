«Я преследую Бивола и Бетербиева». Бенавидес отказался от идеи боя с Кроуфордом

Непобеждённый обладатель титула WBC в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес заявил об отсутствии интереса к возможному поединку с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) соотечественником Теренсом Кроуфордом, обозначив соперников, с которыми имеет желание подраться в будущем.

«Преследую Бетербиева, Бивола и Хильберто Рамиреса в полутяжёлом весе. У меня нет интереса спускаться к Кроуфорду. Я потерял всякий интерес ко второму среднему весу уже давно. Это дивизион Теренса», — сказал Бенавидес в интервью на передаче Inside The Ring.