Джо Роган: дю Плесси не хватит и жизни, чтобы закрыть такую пропасть в классе с Чимаевым

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган скептически оценивает шансы экс-чемпиона UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси в потенциальном реванше с 31-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг, который представляет ОАЭ, Хамзатом Чимаевым.

«После того боя я не думаю, что Дрикус дю Плесси когда-нибудь сможет победить Хамзата Чимаева… Ему не хватит всей оставшейся жизни, чтобы закрыть такую пропасть в классе», — сказал Роган на своём подкасте.

Бой между Хамзатом и Дрикусом состоялся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США). Чимаев победил дю Плесси единогласным решением судей по итогам пяти раундов.