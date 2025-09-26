Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Европа 3. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган: дю Плесси не хватит и жизни, чтобы закрыть такую пропасть в классе с Чимаевым

Джо Роган: дю Плесси не хватит и жизни, чтобы закрыть такую пропасть в классе с Чимаевым
Комментарии

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган скептически оценивает шансы экс-чемпиона UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси в потенциальном реванше с 31-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг, который представляет ОАЭ, Хамзатом Чимаевым.

«После того боя я не думаю, что Дрикус дю Плесси когда-нибудь сможет победить Хамзата Чимаева… Ему не хватит всей оставшейся жизни, чтобы закрыть такую пропасть в классе», — сказал Роган на своём подкасте.

Бой между Хамзатом и Дрикусом состоялся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США). Чимаев победил дю Плесси единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Материалы по теме
Джо Роган назвал уход Фрэнсиса Нганну из UFC большой трагедией
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android