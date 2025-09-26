Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб оценил бой Тухугов — Лобов

Хабиб оценил бой Тухугов — Лобов
Аудио-версия:
37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между соотечественниками Артёмом Лобовым и Зубайрой Тухуговым, который состоится 3 октября в Дубае на турнире PFL.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Зубайра Тухугов — Артём Лобов
03 октября 2025, пятница. 21:05 МСК
Зубайра Тухугов
Не началось
Артём Лобов

«Думаю, что стилистически это очень хороший бой, потому что они оба любят драться в стойке, поэтому получится яркий, отличный поединок», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Okko MMA.

Артём провёл последний бой 27 октября 2018 года на турнире UFC Fight Night 138. Тогда он уступил американцу Майклу Джонсону единогласным решением судей. В своём рекорде Русский молот имеет 13 побед, 15 поражений, а один поединок был признан ничьей решением судей и ещё один — несостоявшимся.

Зубайра, в свою очередь, провёл последний бой 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284. Тогда Тухугов проиграл раздельным решением судей представителю Бразилии Элвису Бренеру. В своём рекорде Зубайра имеет 20 побед, шесть поражений, а один бой был признан ничьей.

