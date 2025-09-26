«Было бы здорово». Хабиб Нурмагомедов озвучил имена следующих соперников Усмана в PFL

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем хочет, чтобы его двоюродный брат, а также чемпион PFL в категории до 70 кг Усман Нурмагомедов провёл следующие поединки в организации, если тому удастся победить в реванше ирландца Пола Хьюза. Их бой состоится 3 октября на турнире PFL в Дубае.

«Я вижу трёх соперников – сначала Пол Хьюз, потом Альфи Дэвис, а затем Арчи Колган. Думаю, было бы здорово, если бы он побил этих парней за один год, потому что это трое лучших легковесов в PFL на данный момент. Думаю, у PFL такой же план», – сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Okko MMA.