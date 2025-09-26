«Бокс мёртв». Джервонта Дэвис отреагировал на критику поединка с Джейком Полом

30-летний непобеждённый чемпион мира по версии WBA Super в лёгком весе американец Джервонта Дэвис отреагировал на критику организации выставочного поединка по правилам бокса с известным блогером, а также 14-м номером рейтинга WBA в первом тяжёлом весе соотечественником Джейком Полом со стороны общественности. Их встреча состоится 15 ноября в Майами.

«Бокс определённо сделал поворот… Перешёл с одной стороны на другую, в этом нет лояльности, так почему мне должно быть не всё равно? Я действую соответственно — бокс мёртв», — написал Дэвис на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Джервонта дебютировал на профессиональном уровне в феврале 2013 года. У американского боксёра 30 побед, из которых 28 были одержаны досрочно, нет ни одного поражения, один бой был признан ничьей. Имеет прозвище Танк. Дэвис дерётся в правосторонней стойке.