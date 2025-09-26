Мераб Двалишвили заявил, что готов подраться на турнире UFC в Белом доме даже в прелимах

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили рассказал, что хочет провести поединок на турнире UFC в Белом доме, который планируется провести в июне 2026 года.

«Я бы с удовольствием провёл поединок на турнире UFC в Белом доме даже в том случае, если буду открывать кард в прелимах. Всё равно меня станет переполнять радость. Нет проблем, если так произойдёт, поскольку знаю, что там же хочет повести бой Топурия, Макгрегор и Джон Джонс», — приводит слова Двалишвили аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Напомним, следующий бой Мераб проведёт с бывшим претендентом на временный чемпионский пояс UFC в категории до 61 кг американцем Кори Сэндхагеном, который состоится 5 октября на турнире UFC 320.