Фёдор Емельяненко показал впечатляющую физическую форму на перекладине в 48 лет

48-летний бывший обладатель чемпионского титула Pride FC в тяжёлом весе легендарный россиянин Фёдор Емельяненко продемонстрировал впечатляющую физическую форму, выполнив упражнения со своим весом на перекладине.

Напомним, Емельяненко дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в августе 2000 года, а завершил карьеру в феврале 2023 года. На его счету 40 побед, из которых 31 была одержана досрочно, и семь поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Фёдор побеждал таких бойцов, как Марк Коулман, Ренату Собрал, Гарри Гудридж, Кевин Рэндлман, Марк Хант, Мирко Филипович, Тим Сильвия, Андрей Орловский, Антонио Рожериу Ногейра и других. Многими авторитетными СМИ и экспертами признаётся величайшим бойцом в истории ММА.

