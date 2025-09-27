Скидки
Анкалаев назвал наиболее интересного соперника в UFC. Это не Прохазка и не Раунтри

33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев ответил, с кем из бойцов лиги ему было бы интереснее всего провести в будущем поединок.

«Честно говоря, бой на этой неделе между Рейесом и Ульбергом для меня гораздо интереснее, поскольку Прохазка и Раунтри уже дрались за титул. А предстоящий бой – это новые ребята. Да, Рейес уже дрался за титул, но другой парень Ульберг мне интересен. Заинтересован в этом поединке больше, чем в любом другом.

Хотя, честно говоря, мне всё равно. Я действующий чемпион, поэтому кто бы ни был следующим, буду готов защищать свой трон», — приводит слова Анкалаева портал MMAJunkie.

