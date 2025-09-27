Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Двалишвили: если Сэндхаген не будет давать мне перевести бой в партер, я его нокаутирую

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе грузинский боец Мераб Двалишвили высказался о предстоящем титульном бое с американцем Кори Сэндхагеном в рамках вечера смешанных единоборств UFC 320.

«Если Кори Сэндхаген будет препятствовать моим тейкдаунам и не давать мне перевести бой в партер, тогда я его нокаутирую. Пусть знает, что я бью сильно», — приводит слова Двалишвили MMAJunkie.

Поединок с Сэндхагеном станет для Двалишвили третьей защитой титула, ранее он отстоял чемпионский пояс в схватках с российским бойцом Умаром Нурмагомедовым (решением судей) и американцем Шоном О'Мэлли (сабмишеном).

Турнир по смешанным единоборствам UFC 320 пройдёт в лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 4 на 54 октября мск.

