Мераб Двалишвили высказался о своём сопернике Сэндхагене перед титульным боем на UFC 320

Мераб Двалишвили высказался о своём сопернике Сэндхагене перед титульным боем на UFC 320
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе грузинский боец Мераб Двалишвили высказался о качествах свогео соперника по предстоящему титульному бою американца Кори Сэндхагена. Поединок Двалишвили — Сэндхаген пройдёт в рамках вечера смешанных единоборств UFC 320.

«Сэндхаген умеет многое. Вы видели, как он нокаутировал Фрэнки Эдгара ударом с разворота? Это было нечто. Он хитёр. Он умён. Он много разного делает в октагоне», — приводит слова Двалишвили MMAJunkie.

Поединок с Сэндхагеном станет для Двалишвили третьей защитой титула. Турнир по смешанным единоборствам UFC 320 пройдёт в лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 4 на 54 октября мск.

Видео: Двалишвили показал боевые навыки на небоскрёбе Шанхая

