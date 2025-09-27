Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Ближний восток 3. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не буду вдаваться в подробности». Алекс Перейра раскрыл причину поражения Анкалаеву в UFC

«Не буду вдаваться в подробности». Алекс Перейра раскрыл причину поражения Анкалаеву в UFC
Комментарии

38-летний бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра рассказал о поражении россиянину Магомеду Анкалаеву в их первом поединке в промоушене.

«Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но учитывая всё, что происходило со мной, я удивлен, что вообще смог выйти на первый бой с Анкалаевым. Если честно, в тот вечер я был готов примерно на 40%. Если в этот раз я буду даже всего на 50%, эти дополнительные 10% будут иметь огромное значение. Я ни у кого не оставлю никаких сомнений», — сказал Перейра в подкасте на YouTube-канале «The Brian Campbell Experience».

Напомним, реванш Перейры и Анкалаева состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

Анкалаев и Перейра выясняют отношения в UFC PI

Материалы по теме
У Перейры и Анкалаева настоящий конфликт? Почему это хорошо для реванша
У Перейры и Анкалаева настоящий конфликт? Почему это хорошо для реванша
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android