«Не буду вдаваться в подробности». Алекс Перейра раскрыл причину поражения Анкалаеву в UFC

38-летний бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра рассказал о поражении россиянину Магомеду Анкалаеву в их первом поединке в промоушене.

«Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но учитывая всё, что происходило со мной, я удивлен, что вообще смог выйти на первый бой с Анкалаевым. Если честно, в тот вечер я был готов примерно на 40%. Если в этот раз я буду даже всего на 50%, эти дополнительные 10% будут иметь огромное значение. Я ни у кого не оставлю никаких сомнений», — сказал Перейра в подкасте на YouTube-канале «The Brian Campbell Experience».

Напомним, реванш Перейры и Анкалаева состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

