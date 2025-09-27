Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Ближний восток 3. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Полный отстой». Карл Фроч жёстко высказался о бое Джейка Пола и Джервонты Дэвиса

«Полный отстой». Карл Фроч жёстко высказался о бое Джейка Пола и Джервонты Дэвиса
Комментарии

Бывший чемпион мира британец Карл Фроч высказался о предстоящем выставочном поединке между чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом и видеоблогером Джейком Полом, который состоится 15 ноября в Майами (США).

«Дэвис ничего не пропустит от Джейка Пола, если захочет. Он великолепный боксёр, один из лучших. Джейку в него не попасть. Дело не в габаритах, он медленней. И дело не в габаритах. Джейк Пол не боксёр, а клоун. Он бесполезен. Он попросту не умеет драться. Он просто отстой. Если он окажется в ринге с Дэвисом, с ним будут играться», — приводит слова Фроча Football Blog.

Материалы по теме
«Бокс мёртв». Джервонта Дэвис отреагировал на критику поединка с Джейком Полом

Джейк Пол и Джервонта Дэвис провели битву взглядов

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android