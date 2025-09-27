«Полный отстой». Карл Фроч жёстко высказался о бое Джейка Пола и Джервонты Дэвиса

Бывший чемпион мира британец Карл Фроч высказался о предстоящем выставочном поединке между чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом и видеоблогером Джейком Полом, который состоится 15 ноября в Майами (США).

«Дэвис ничего не пропустит от Джейка Пола, если захочет. Он великолепный боксёр, один из лучших. Джейку в него не попасть. Дело не в габаритах, он медленней. И дело не в габаритах. Джейк Пол не боксёр, а клоун. Он бесполезен. Он попросту не умеет драться. Он просто отстой. Если он окажется в ринге с Дэвисом, с ним будут играться», — приводит слова Фроча Football Blog.

