PFL Ближний восток 3. Прямая трансляция
17:30 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Субханкулов победил Тиграна Узляна и завоевал пояс WBA Continental в Уфе

Артур Субханкулов победил Тиграна Узляна и завоевал пояс WBA Continental в Уфе
Аудио-версия:
В пятницу, 26 сентября, в Уфе состоялся боксёрский вечер под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA).

В главном поединке турнира российский боксёр Артур Субханкулов (10-0, КО 4) победил единогласным решением судей (97-93, 98-92, 98-92) соотечественника Тиграна Узляна (12-2, КО 6) и завоевал пояс WBA Continental в лёгком весе (до 61,2 кг).

В соглавном событии шоу двукратная чемпионка России и победительница Игр БРИКС — 2024 Азалия Аминева единогласным решением судей по итогам шести раундов в весе до 67 кг победила Неслихан Моллаоглу из Турции.

Все результаты турнира IBA.PRO 9:

— первый тяжёлый вес, 6 раундов, IBA.PRO: Халимжон Мамасолиев (Узбекистан) техническим нокаутом во втором раунде победил Ярослава Шкутяка (Россия);

— тяжёлый вес, 6 раундов, IBA.PRO: Бекхан Исраилов (Россия) единогласным решением судей победил Имана Рамезанпура (Иран);

— полусредний вес, 8 раундов: Данис Габдрафиков (5-0, КО 2, Россия) техническим нокаутом во втором раунде победил Темиржана Баймолда (10-1, КО 6, Узбекистан) и завоевал пояс WBA Asia Central;

— второй средний вес, 6 раундов: Павел Силягин (17-0-1, КО 7, Россия) единогласным решением судей победил Кейбера Гонсалеса (21-2, КО 18, Венесуэла);

— до 67 кг, 6 раундов, IBA.PRO: Азалия Аминева (Россия) единогласным решением судей победила Неслихан Моллаоглу (Турция);

— лёгкий вес, 10 раундов: Артур Субханкулов (10-0, КО 4, Россия) единогласным решением судей победил Тиграна Узляна (12-2, КО 6, Россия) и завоевал пояс WBA Continental.

Двукратный олимпийский чемпион проведёт бой в России
