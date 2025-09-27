Скидки
PFL Ближний восток 3. Прямая трансляция
17:30 Мск
«Вылезай из грязи». Джервонта Дэвис устроил перепалку с Шакуром Стивенсоном в соцсетях

Непобеждённые чемпионы мира в трёх весовых категориях американцы Джервонта Дэвис и Шакур Стивенсон устроили перепалку в социальных сетях, обсуждая потенциальный поединок.

«Сколько ты заработаешь за бой с Теофимо [Лопесом]? Как я и сказал, тебя потрясли, и мы оба знаем, почему я упоминаю тебя сейчас. Я знаю, что сделал с тобой, когда мы спарринговали. И ты знаешь, как будешь себя ощущать, если я скажу, что дам тебе заработать… Но я этого не делаю. Вылезай из грязи», — написал Дэвис.

«Я знаю, что ты мягкий, я даже не могу устроить конфликт с твоей мягкой задницей. Ты предпочитаешь писать мне в социальных сетях, чем лезть в огонь и расстраиваться», — ответил Стивенсон.

«Люди тебя раскусили… ты говоришь как убийца… забывая, что ты бегунок… Я дам тебе бой. Этот парень – фальшивка», — написал Дэвис.

