Виктор Немков победил Джуниора Альбини и проведёт реванш с Хадисом Ибрагимовым

26 сентября в Краснодаре состоялся второй турнир бойцовской лиги «Сокол». В главном событии российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Виктор Немков встретился с бразильцем Джуниором Альбини.

Победу нокаутом в первом раунде одержал россиянин.

После победы Немков провел битву взглядов с соотечественником Хадисом Ибрагимовым, реванш бойцов должен состояться до конца года в рамках турнира под эгидой «Сокола». Напомним, первый поединок прошёл в декабре 2024 года на турнире «Наше дело» и завершился победой Ибрагимова раздельным решением судей.

Ранее стало известно, что Вадим Немков сразится с Ренаном Феррейрой на турнире PFL в декабре.

