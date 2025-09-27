Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Ближний восток 3. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Делла Маддалена поделился ожиданиями от формы Махачева в их бою на UFC 322

Делла Маддалена поделился ожиданиями от формы Махачева в их бою на UFC 322
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Иногда сгонка веса замедляет вас. Поэтому я ожидаю лучшего Ислама, более сильного. Думаю, это будет лучший Ислам Махачев, которого мы когда-либо видели», — сказал Делла Маддалена в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Ранее Делла Маддалена предположил, какую тактику Махачев будет использовать в их поединке.

Материалы по теме
Делла Маддалена предположил, какую тактику Махачев будет использовать в их поединке
Материалы по теме
Махачев — чемпион-тихоня. Объясняем, почему его всё равно обожают фанаты
Махачев — чемпион-тихоня. Объясняем, почему его всё равно обожают фанаты

Ислам Махачев отрабатывает ударную технику перед боем на UFC 322

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android