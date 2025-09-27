Делла Маддалена поделился ожиданиями от формы Махачева в их бою на UFC 322

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым.
«Иногда сгонка веса замедляет вас. Поэтому я ожидаю лучшего Ислама, более сильного. Думаю, это будет лучший Ислам Махачев, которого мы когда-либо видели», — сказал Делла Маддалена в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).
Ранее Делла Маддалена предположил, какую тактику Махачев будет использовать в их поединке.
Ислам Махачев отрабатывает ударную технику перед боем на UFC 322