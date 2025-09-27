Скидки
«Никому не пожелаю». Малыхин рассказал о психологических проблемах перед боем с Кейном

Экс-чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин рассказал о проблемах в подготовке к поединку с сенегальцем Умаром Кейном, состоявшемуся в ноябре 2024 года на турнире ONE 169. Тогда Малыхин проиграл раздельным судейским решением по итогам пяти раундов.

«Первые звоночки, я перестал спать. Или после дневного сна у меня сердце стучало. На другие звоночки не обращал внимания. Дальше начал пахать к бою с Кейном, но организм был в стрессе, обезвожен. Не мог набрать вес, набрать мышцы, не мог вернуть состояние тяжеловеса. И, страшнее, не мог вернуться психологически. Не хотел тренироваться. Заставлял себя. Дома ходил недовольным. Закрылся, перестал брать трубку. Был в депрессии. Никому не пожелаю», — приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.

