PFL Ближний восток 3. Прямая трансляция
Бокс/ММА Новости

Фроч: Канело прошёл свой пик, его лучшие дни позади

Комментарии

Бывший чемпион мира британец Карл Фроч прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, поединок боксёров состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Кроуфорда единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 115-113).

«Кроуфорд пропускал только случайные удары. Как по мне, он действительно доминировал. Казалось, что ему легко. Канело уже прошёл свой пик, его лучшие дни позади. У него уже большой пробег, 67 боёв», — приводит слова Фроча Football Blog.

Ранее Исраил Мадримов оценил шансы Кроуфорда в поединке с Биволом.

Комментарии
