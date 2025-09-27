Фроч: Канело прошёл свой пик, его лучшие дни позади

Бывший чемпион мира британец Карл Фроч прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, поединок боксёров состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Кроуфорда единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 115-113).

«Кроуфорд пропускал только случайные удары. Как по мне, он действительно доминировал. Казалось, что ему легко. Канело уже прошёл свой пик, его лучшие дни позади. У него уже большой пробег, 67 боёв», — приводит слова Фроча Football Blog.

