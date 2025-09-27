Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Ближний восток 3. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оскар де ла Хойя выбрал более техничного боксёра между Мейвезером и Кроуфордом

Оскар де ла Хойя выбрал более техничного боксёра между Мейвезером и Кроуфордом
Комментарии

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер американец Оскар де ла Хойя сравнил непобеждённых соотечественников Флойда Мейвезера-младшего и Теренса Кроуфорда.

«Мейвезер значительно превосходит Кроуфорда. Считаю, что Флойд более сильный боец в техническом плане», – приводит слова де ла Хойи The Ring.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.

Материалы по теме
Кроуфорд отреагировал на слова Канело, заявившего, что американец лучше Мейвезера

Главные победы в карьере Теренса Кроуфорда

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android