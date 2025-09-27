Оскар де ла Хойя выбрал более техничного боксёра между Мейвезером и Кроуфордом

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер американец Оскар де ла Хойя сравнил непобеждённых соотечественников Флойда Мейвезера-младшего и Теренса Кроуфорда.

«Мейвезер значительно превосходит Кроуфорда. Считаю, что Флойд более сильный боец в техническом плане», – приводит слова де ла Хойи The Ring.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.

Материалы по теме Кроуфорд отреагировал на слова Канело, заявившего, что американец лучше Мейвезера

Главные победы в карьере Теренса Кроуфорда