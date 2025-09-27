Девушка-боец UFC провела схватку с блогером IShowSpeed

Боец женского легчайшего веса (до 61 кг) UFC американка Ванесса Демопулос провела схватку по грэпплингу с видеоблогером и соотечественником Дарреном Уоткинсом-младшим, более известным как IShowSpeed.

Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу Демопулос, чем блогер остался недоволен, эмоционально отреагировав.

Ванессе Демопулос 37 лет. Американка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на её счету в престижнейшей организации мира пять побед и пять поражений.

Ислам Махачев отрабатывает ударную технику перед боем на UFC 322