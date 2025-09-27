Скидки
PFL Ближний восток 3. Прямая трансляция
Главная Бокс/ММА Новости

Генри Сехудо оценил шансы Ронды Роузи вернуться в MMA

Генри Сехудо оценил шансы Ронды Роузи вернуться в MMA
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о потенциальном возвращении звёздной соотечественницы Ронды Роузи.

«Есть видео её тренировок. Она верит, что может снова стать чемпионкой. Вот что я скажу вам, и люди об этом не знают — она уже побеждала Кайлу Харрисон в соревнованиях по дзюдо. И Харрисон теперь действующая чемпионка в 61 кг.

Есть ещё один момент, о котором стоит задуматься. Ронда всего на три года старше Кайлы Харрисон. Я бы не списывал Ронду со счетов. Не говорю, что она победит Кайлу, не будем об этом, но её не нужно списывать со счетов», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound.

Комментарии
