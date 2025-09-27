Американский тренер: Кроуфорд согласится на реванш с Канело

Бывший чемпион мира, а ныне тренер американец Роберт Гарсия считает, что соотечественник Теренс Кроуфорд согласится на реванш с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Думаю, Кроуфорд согласится на реванш. Ведь он знает, что снова победит Канело. К тому же на кону будут стоять очень большие деньги. Почему бы не сделать это вновь?

Кроуфорд был намерен завершить карьеру после этой победы. Он и сам мне об этом говорил. Но, учитывая то, насколько хорошо он выглядел, реванш был бы уместен. Поэтому я поставлю на то, что он завершит карьеру после реванша», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.