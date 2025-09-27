Скидки
PFL Ближний восток 3. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Бокс/ММА Новости

Атлас — о поражении Канело от Кроуфорда: это удар по его наследию

Атлас — о поражении Канело от Кроуфорда: это удар по его наследию
Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал победу соотечественника Теренса Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Будущее Канело в его руках. Он заработал больше $ 100 млн за этот бой и ещё сотни — за карьеру. Есть ли у него огонь? Чего он хочет? Чего ему достигать? Уверен, у него остался осадок.

Давайте начистоту, это удар по его наследию. Его победил парень, который начал свою профессиональную карьеру в 61 кг, с простоем. Его победили уверенно. И это немного бьет по наследию Канело», — сказал Атлас на своём YouTube-канале.

