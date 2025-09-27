Скидки
PFL Ближний восток 3. Прямая трансляция
Главная Бокс/ММА Новости

«Просто переехал чемпиона». Малыхин оценил победу Чимаева над дю Плесси

«Просто переехал чемпиона». Малыхин оценил победу Чимаева над дю Плесси
Комментарии

Экс-чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Добрый, открытый парень… Пашет. Думаю, он тоже всё-таки пересмотрел свой подход. Потому что видел его тренировки… Я пахал, и он пахал. И я думал: «Блин, неужели он выдерживает такой темп». И тогда у него начались проблемы со здоровьем.

Сейчас он намного свежее, намного заряженнее, его хватает на пять раундов… И не просто хватает, а чемпиона, не знаю… Просто переехал», — приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.

