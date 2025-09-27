Скидки
PFL Ближний восток 3. Прямая трансляция
17:30 Мск
Бокс/ММА

«Это безумие». Джо Роган призвал кардинально изменить правила в UFC

«Это безумие». Джо Роган призвал кардинально изменить правила в UFC
57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выступил с идеей увеличить количество весовых категорий в североамериканской организации, уменьшив разрыв между дивизионами.

«Весовые категории в мужском ростере должны чередоваться друг с другом с разницей в 4,5 кг. Например, разрыв между верхним лимитом среднего и полутяжёлого дивизиона составляет целых 9 кг, это безумие. Считаю, в ММА должны быть весовые категории с шагом в 4,5 кг. И не думаю, что это плохо», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

В данный момент в мужском ростере североамериканского промоушена существуют восемь весовых категорий.

