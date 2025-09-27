Скидки
PFL Ближний восток 3. Прямая трансляция
Главная Бокс/ММА Новости

Сехудо: верю, Джон Джонс остановит Аспиналла в первом раунде

Сехудо: верю, Джон Джонс остановит Аспиналла в первом раунде
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о потенциальном поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.

По мнению Сехудо, этот поединок мог бы стать главным на турнире UFC в Белом доме, запланированный на 2026 год.

«США против Англии… Верю, Джон Джонс остановит Аспиналла в первом раунде чемпионского боя. Это должно быть главное событие. Конор Макгрегор – преступник. Удивился бы, если бы он вообще появился там», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound.

