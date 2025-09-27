Скидки
Бокс/ММА

Джон Джонс с восхищением высказался о физической форме Фёдора Емельяненко в 48 лет
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории американец Джон Джонс с восхищением высказался о физической форме легендарного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко в 48 лет.

«Я до сих пор ни разу ничего подобного не делал», — написал Джонс в комментариях под видео, которое Емельяненко разместил на своей странице в социальной сети.

Напомним, Емельяненко дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в августе 2000 года, а завершил карьеру в феврале 2023-го. На его счету 40 побед, из которых 31 была одержана досрочно, и семь поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Фёдор побеждал таких бойцов, как Марк Коулман, Ренату Собрал, Гарри Гудридж, Кевин Рэндлман, Марк Хант, Мирко Филипович, Тим Сильвия, Андрей Орловский, Антонио Рожериу Ногейра и других. Многими авторитетными СМИ и экспертами признаётся величайшим бойцом в истории ММА.

