The Ring опубликовал обновлённый топ-10 лучших супертяжеловесов. Джошуа покинул рейтинг

Авторитетный американский журнал The Ring опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров в супертяжёлом весе в мире.

Составители рейтинга исключили из топ-10 из-за неактивности бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе, а также чемпиона Олимпийских игр — 2012 в тяжёлом весе американца Энтони Джошуа. Тот ранее занимал пятое место. Также отметим, на 10-й строчке расположился 31-летний нигерийский боксёр Эфе Аджагба (20-1-1, 14 KO).

Топ-10 лучших боксёров в супертяжёлом весе по версии журнала The Ring.

Чемпион — Александр Усик.

1. Тайсон Фьюри

2. Джозеф Паркер

3. Агит Кабайел

4. Даниэль Дюбуа

5. Филип Хргович

6. Фабио Уордли

7. Чжан Чжилэй

8. Мартин Баколе

9. Мозес Итаума

10. Эфе Аджагба

Интересно, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, IBF, WBA Super, WBO, IBO и The Ring британец Тайсон Фьюри по-прежнему находится в топе, занимая первую позицию, несмотря на то что объявил об уходе из бокса несколько месяцев назад.