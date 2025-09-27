Скидки
Делла Маддалена предположил, как будет действовать Махачев в бою с ним

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена поделился мнением о том, как начнётся его бой с россиянином Исламом Махачевым. Их поединок станет главным событием турнира UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«На мой взгляд, наш бой начнётся в стойке, оттуда мы начнём действовать. Ислам попытается работать разнообразно. Он, вероятно, попытается начать бороться с самого начала. Оглядываясь на бой Белала со мной, Ислам, скорее всего, понимает, что ошибкой Мухаммада был отказ от перехода к борьбе в самом начале поединка. Так что да, я ожидаю, что в первом раунде мы, как минимум перейдём к грэпплингу», — приводит слова Делла Маддалены портал MMA Mania.

