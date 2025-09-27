Чендлер: с удовольствием врезал бы Макгрегору в центре октагона в Белом доме

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер заявил, что спокойно отнесётся к решению 37-летнего бывшего двойного чемпиона UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландца Конора Макгрегора не драться с ним, отметив, что был бы рад, если бы тот всё же принял бой против него на турнире UFC в Белом доме, который планируется провести в июне 2026 года.

«Если он не вернётся и больше не будет драться, я желаю ему всего наилучшего на пенсии и всегда буду поддерживать его, если он когда-нибудь во мне будет нуждаться. Но я бы с удовольствием врезал ему по лицу в центре октагона в Белом доме», — приводит слова Чендлера аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.