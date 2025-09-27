Хабиб сравнил своего отца с легендарным сэром Алексом Фергюсоном

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сравнил своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова с легендарным футбольным специалистом, сэром Алексом Фергюсоном. Также Орёл провёл параллель между своим бывшим тренером Хавьером Мендесом и главным тренером сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти.

«Думаю, мой отец — как сэр Алекс Фергюсон, а Хавьер Мендес — как Карло Анчелотти. Конечно, Хосеп Гвардиола — великий тренер, но этого мало. Ему нужно ещё несколько сезонов в топе, может быть, десяток. Сколько лет он уже наверху? 15? Фергюсон и Анчелотти были там около 30 лет. Так же, как мой отец и Хавьер», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Okko MMA.