Бокс/ММА

Делла Маддалена: моя мечта — победить Махачева

Делла Маддалена: моя мечта — победить Махачева
Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена поделился мнением о том, как начнётся его бой с россиянином Исламом Махачевым. Их поединок станет главным событием турнира UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Это будет большой бой, серьёзное испытание, а мой соперник — опасный противник. Поэтому я не мог быть более мотивированным, чем сейчас. Но, безусловно, моей мечтой было бы одержать победу над Исламом. После чего провести поединок главном событии номерного турнира в Австралии против другого топового соперника», — приводит слова Делла Маддалены портал MMA Mania.

