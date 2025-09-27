Делла Маддалена: моя мечта — победить Махачева
Поделиться
Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена поделился мнением о том, как начнётся его бой с россиянином Исламом Махачевым. Их поединок станет главным событием турнира UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев
«Это будет большой бой, серьёзное испытание, а мой соперник — опасный противник. Поэтому я не мог быть более мотивированным, чем сейчас. Но, безусловно, моей мечтой было бы одержать победу над Исламом. После чего провести поединок главном событии номерного турнира в Австралии против другого топового соперника», — приводит слова Делла Маддалены портал MMA Mania.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
21:04
-
20:15
-
20:05
-
19:17
-
19:04
-
18:20
-
18:03
-
17:19
-
17:08
-
17:05
-
16:49
-
16:05
-
15:46
-
14:31
-
14:05
-
13:59
-
12:38
-
12:01
-
11:09
-
11:01
-
10:51
-
10:01
-
09:52
-
06:40
-
05:18
-
04:59
-
00:48
-
00:08
- 26 сентября 2025
-
23:27
-
22:09
-
21:57
-
20:29
-
19:06
-
18:22
-
17:56