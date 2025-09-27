Делла Маддалена: моя мечта — победить Махачева

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена поделился мнением о том, как начнётся его бой с россиянином Исламом Махачевым. Их поединок станет главным событием турнира UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке.

«Это будет большой бой, серьёзное испытание, а мой соперник — опасный противник. Поэтому я не мог быть более мотивированным, чем сейчас. Но, безусловно, моей мечтой было бы одержать победу над Исламом. После чего провести поединок главном событии номерного турнира в Австралии против другого топового соперника», — приводит слова Делла Маддалены портал MMA Mania.