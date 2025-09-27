«Это несправедливо». Кормье — о сравнении Топурии с Макгрегором

Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье высказался о сравнении 28-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии с именитым бойцом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

«Считаю, что сравнивать людей с Конором Макгрегором несправедливо. Не думаю, что кто-то когда-либо достигнет такого уровня звёздности. И если и есть какой-то пункт, по которому можно сравнить Илию с Конором, так это, что вокруг него была вся шумиха, и он её оправдал [как и Макгрегор]. Не знаю, станет ли Топурия когда-нибудь такой же звездой, как Конор. Хотя считаю, что Илия оправдал ажиотаж и ожидания на том уровне, который был на него возложен с момента его прихода в UFC», — приводит слова Кормье портал Sportskeeda.