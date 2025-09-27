Делла Маддалена оттачивает навыки перед боем с Исламом Махачевым

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена показал, как оттачивает свои боксёрские навыки в преддверии боя с россиянином Исламом Махачевым. Их поединок станет главным событием турнира UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке.

Напомним, Джек провёл последний поединок на турнире UFC 315, который состоялся в мае в Монреале (Канада). Тогда его соперником был американец палестинского происхождения Белла Мухаммад. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Джека единогласным решением судей.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.