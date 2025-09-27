Скидки
Джон Джонс: после такой карьеры в ММА у меня всё ещё есть настрой, чтобы заниматься ею

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории американец Джон Джонс заявил, что по-прежнему хочет драться, поскольку имеет цель выступить на турнире UFC в Белом доме, о чём Костлявый неоднократно говорил ранее.

«ММА дало мне всё, что у меня есть сегодня, оно навсегда изменило мою жизнь и жизнь моей семьи. Сейчас любая новая победа в ММА — приятный бонус для меня. Просто благодарен, что после такой карьеры в единоборствах у меня всё ещё есть настрой, чтобы снова заниматься ею.

Нет никаких гарантий, что достигну этой цели, но всё ещё стремлюсь. Слишком много людей отказались от своей мечты много лет назад, а теперь злятся на весь мир, на тех, кто всё ещё стремится двигаться вперёд. Продолжайте бороться», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

