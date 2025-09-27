Скидки
Лопес рассказал, когда будет готов вернуться в октагон
Бразильский боец UFC Диего Лопес заявил, что будет готов провести реванш с Александром Волкановски в декабре 2025 года.

«У меня было семидневное отстранение, а в понедельник вернулся в зал. Люди знают, что я люблю драться, никогда не набираю лишний вес. Я не из тех, кому нужно три-четыре месяца, чтобы подготовиться к бою, не такой человек.

Я из тех, кого в UFC могут позвать на бой хоть на следующей неделе. Сяду в самолёт — и буду там. Так что если UFC хочет, чтобы я подрался в декабре, буду готов», — приводит слова Лопеса MMAJunkie.

Первый поединок между Волкановски и Лопесом состоялся в апреле и завершился победой Александра единогласным решением судей.

