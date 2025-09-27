Скидки
Делла Маддалена: противоядие от дагестанской борьбы пока не работает

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке с Исламом Махачевым.

«Ислам — сильный и универсальный боец. Я постараюсь держаться от него на расстоянии, чтобы он мог пореже использовать свои сильные стороны. Я готовлюсь со своей прежней командой, в этом вопросе ничего не изменилось. Крэйг Джонс? Я сотрудничал с ним перед последними двумя боями. Он говорит, что у него есть противоядие от дагестанской борьбы, но пока оно не работает. Уверен, что на этот раз всё получится.

Я не рассуждаю о соперниках после Ислама. Мне нравятся любые вызовы, которые вынуждают меня применять разные стили. Я уже встречался с хорошими грэпплерами, так что я знаю, как это», — приводит слова Маддалены MMAFighting.

