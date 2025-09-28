Скидки
Джонсон: судья помогал Перейре в первом поединке с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон высказался о первом поединке между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой.

«Перейра хорошо бил по голени, у Анкалаева были синяки на ноге уже в первом раунде. Алекс здорово бил ногами, не зря он был кикбоксёром топового уровня. Во втором раунде был момент, когда Перейра засомневался, стоит ли атаковать — и пропустил удар, который отправил его в нокдаун. В этом поединке было важно, кто не станет бояться спустить курок. А Перейра сомневался чаще обычного, боялся прохода в ноги. Алекс был слишком осторожен, потому что до первого поединка с Анкалаевым он не встречался ни с кем, кто всерьёз угрожал бы ему грэпплингом.

Когда Анкалаев прижимал Алекса к сетке, а судья их разнимал, была ошибка рефери. Перейре требовалось тратить энергию, чтобы сбросить с себя Магомеда. Анкалаев таким образом выматывал Перейру, чтобы потом нанести опасный удар. Получается, судья помогал Алексу!» — сказал Джонсон в видео, опубликованном на его канале.

