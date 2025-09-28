Карлос Ульберг нокаутировал Доминика Рейеса на турнире UFC Fight Night 260

В ночь на 28 сентября в Перте (Австралия) прошёл турнир UFC Fight Night 260, в рамках главного боя которого встретились два полутяжеловеса — представитель Новой Зеландии Карлос Ульберг и американец Доминик Рейес.

Поединок завершился досрочной победой Ульберга нокаутом в первом раунде. Сначала он встретил американца мощной двойкой в голову, после чего тот упал на канвас. Карлос начал его добивать и рефери был вынужден остановить поединок.

Таким образом, Ульберг одержал свою девятую победу кряду. В общей сложности у него 12 выигранных боёв и одно поражение. 34-летнего бойца считают основным претендентом на следующий титульный бой в дивизионе.

Рейес потерпел своё пятое поражение. На его счету также 15 побед.