Все результаты турнира UFC Fight Night 260

Все результаты турнира UFC Fight Night 260
Сегодня, 28 сентября, в Перте (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 260. В главном событии новозеландский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Карлос Ульберг нокаутировал американца Доминика Рейеса.

UFC 2025. UFC Fight Night 260, Перт, Австралия
Карлос Ульберг (W) — Доминик Рейес
28 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Карлос Ульберг
Окончено
KO
Доминик Рейес

Все результаты турнира UFC Fight Night 260:

Карлос Ульберг победил Доминика Рейеса нокаутом (Раунд 1, 4:27);

Джимми Крут победил Ивана Эрслана удушающим приёмом (Раунд 1, 3:19);

Джек Дженкинс победил Рамона Тавераса единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Нил Магни победил Джейка Мэттьюса удушающим приёмом (Раунд 3, 3:08);

Том Нолан победил Чарли Кэмпбелла удушающим приёмом (Раунд 1, 4:08);

Навахо Стирлинг победил Родолфо Беллато единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Кэмерон Роустон победил Андре Петроски техническим нокаутом (Раунд 1, 2:41);

Джейми Малларки победил Роландо Бедойю единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Колби Тикнесс победил Джозиаса Мусасу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Мишель Монтегю победила Луану Каролину единогласным решением (29-26, 30-25, 30-26);

Брандо Перичич победил Элишу Эллисона нокаутом (Раунд 1, 1:55);

Алексия Таинара победила Лому Локбунми единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

