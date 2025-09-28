Скидки
Названы обладатели бонусов турнира UFC Fight Night 260 в Перте

Названы обладатели бонусов турнира UFC Fight Night 260 в Перте
Сегодня, 28 сентября, в Перте (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 260.

UFC 2025. UFC Fight Night 260, Перт, Австралия
Карлос Ульберг (W) — Доминик Рейес
28 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Карлос Ульберг
Окончено
KO
Доминик Рейес

В главном событии новозеландский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Карлос Ульберг нокаутировал в первом раунде американца Доминика Рейеса, получив бонус за «лучшее выступление вечера» — $ 50 тыс. Такие же бонусы получили:

— австралийский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Джимми Крут, победивший удушающим приёмом в первом раунде хорвата Ивана Эрслана;

— австралийский боец лёгкого веса (до 70 кг) Том Нолан, победивший удушающим приёмом в первом раунде американца Чарли Кэмпбелла;

— австралийский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Брандо Перичич, нокаутировавший в первом раунде американца Элишу Эллисона.

