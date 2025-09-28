Вандерлея Силву нокаутировали в массовой драке после его боксёрского поединка
Скандальный инцидент произошёл на боксёрском вечере Spaten Fight Night 2, состоявшемся в ночь с 27 на 28 сентября в Сан-Паулу (Бразилия).
Команды бразильцев Вандерлея Силвы и Аселино Фрейтаса, окончивших поединок, устроили массовую драку. Силва также не остался в стороне, однако был тяжело нокаутирован одним из участников.
Вандерлею Силве 49 лет. Бразилец является бывшим чемпионом Pride, а также членом Зала славы UFC. Дебютировал в смешанных единоборствах в 1996 году. Встречался с такими бойцами, как Витор Белфорт, Тито Ортис, Дэн Хендерсон, Мирко Филипович, Куинтон Джексон, Марк Хант, Чак Лидделл, Майкл Биспинг и Чейл Соннен.
