Перейра: Анкалаев не заслуживает своего места, в мой худший день он ничего мне не сделал

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о предстоящем реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Люди продолжают говорить, что он повалит меня и будет доминировать на настиле. Но этого не произошло, потому что он не смог этого сделать. Перед первым боем он говорил об этом, но ничего не сделал.

Правда в том, что он не заслуживает своего места. Он не является ярким бойцом. В мой худший день он почти ничего мне не сделал. Что он может? Я настроен. И это будет другой бой», — сказал Перейра в интервью UFC.

