Мераб Двалишвили оценил шансы Махачева в бою с Делла Маддаленой

Мераб Двалишвили оценил шансы Махачева в бою с Делла Маддаленой
Чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам Махачев способен завоевать второй пояс. Делла Маддалена – великолепный боец, великолепный ударник, но Ислам умён. Уверен, он извлечёт немало уроков из боя Белала и Джека и внесёт коррективы. Будет тяжело, но Ислам способен завоевать второй пояс», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

