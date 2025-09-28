Скидки
Хабиб Нурмагомедов готовит борцовский турнир, где могут выступить Садулаев и Снайдер

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил о подготовке борцовского турнира, который может состояться в ноябре в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мы сейчас здесь работаем над турниром, в каждой весовой категории по четыре человека. Думаю, это эксклюзивная информация. Вольная борьба.

Где и когда? В Абу-Даби. В каждой весовой категории чемпионы мира, олимпийские чемпионы. На 97 кг хотим иранца (Амира Азарпиру. – Прим. «Чемпионата»), Снайдера, Тажудинова и Садулаева собрать, если сможем… Ну а что, ему же надо где-то бороться? Не знаю, если Абдулрашид хочет… Но я знаю… Он уже подходил. Мы уже всем предложение тоже сделали… 20-21 ноября.

Просто ребята меня попросили. Я подключился. Уже насчёт арены договорились с министерством спорта, с министерством туризма у нас будет встреча финальная. На самом деле, интересно будет», — приводит слова Хабиба Red Corner MMA.

