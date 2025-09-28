Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Солдаткин выиграл Гран-при Rizin в тяжёлом весе

Россиянин Солдаткин выиграл Гран-при Rizin в тяжёлом весе
Комментарии

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Александр Солдаткин выиграл Гран-при японского промоушена Rizin.

В финальном поединке Солдаткин встретился с поляком Мареком Самочуком и победил единогласным судейским решением. За победу в турнире россиянин получил 20 млн йен (около $ 130 тыс.), а также возможность сразиться за титул с американцем Райаном Бейдером.

Александру Солдаткину 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году. В сентябре 2023-го принял участие в турнире Претендентской серии Даны Уайта, но проиграл дисквалификацией. Всего на его счету 16 побед и четыре поражения.

SUPER RIZIN 3. Лучшие моменты турнира

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android