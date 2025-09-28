Россиянин Солдаткин выиграл Гран-при Rizin в тяжёлом весе

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Александр Солдаткин выиграл Гран-при японского промоушена Rizin.

В финальном поединке Солдаткин встретился с поляком Мареком Самочуком и победил единогласным судейским решением. За победу в турнире россиянин получил 20 млн йен (около $ 130 тыс.), а также возможность сразиться за титул с американцем Райаном Бейдером.

Александру Солдаткину 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году. В сентябре 2023-го принял участие в турнире Претендентской серии Даны Уайта, но проиграл дисквалификацией. Всего на его счету 16 побед и четыре поражения.

SUPER RIZIN 3. Лучшие моменты турнира