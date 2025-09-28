Анкалаев: второй бой — это не шанс для Перейры выиграть, а шанс для меня удосрочить его

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем титульном реванше с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Я думаю, второй бой – это не шанс для него, чтобы выиграть. А шанс для меня, чтобы удосрочить его», — сказал Анкалаев в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, первый поединок Анкалаева и Перейры состоялся в марте на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

Материалы по теме Чейл Соннен: никто не просил о реванше Анкалаева и Перейры

Алекс Перейра отрабатывает ударную технику перед реваншем с Магомедом Анкалаевым