Хабиб Нурмагомедов оценил выступление сборной России на ЧМ-2025 по борьбе

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о выступлении национальной команды на минувшем чемпионате мира по борьбе в Загребе (Хорватия). Российские спортсмены завоевали на турнире 11 наград (1-4-6).

«Честно сказать, сказывается, что международного опыта не хватает. Нас дисквалифицировали, мало ездят, пара первых номеров не поехала… Думаю, что это всё сказывается.

Не приехал Абдулрашид [Садулаев]? Ну, я думаю, что они сами понимают, что без него это не полноценный чемпионат мира в этой весовой категории.

Ждал ли я схватку Тажудинов – Садулаев? Я ждал эту схватку. Думаю, они ещё поборются», — сказал Хабиб в интервью YouTube-каналу Vyacheslav Abdusalamov.

