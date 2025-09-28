Мераб Двалишвили объяснил, что нужно для победы над Хамзатом Чимаевым

Чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили высказался о действующем обладателе титула организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

«Если вы дерётесь с Чимаевым, вы должны хорошо владеть джиу-джитсу. В стойке же нужно хорошо работать ногами. Кевин Холланд пошёл на Хамзата, но нужно, наоборот, идти от него и держать дистанцию. Потому что Хамзат всегда ищет возможность для тейкдауна. Вы должны понимать, как подниматься из борьбы. Это хорошо получалось у Гилберта Бёрнса. Хотя сейчас Хамзат Чимаев сильно прибавил. С ним будет тяжело любому», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу The Schmo.